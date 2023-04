La Juve riprende (per ora) i 15 punti e torna terza: come cambia la classifica di Serie A

Con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha in parte accolto il ricorso della Juventus, la classifica della Serie A subisce un altro stravolgimento visto che ai bianconeri tornano temporaneamente i 15 punti tolti con la penalizzazione per il caso plusvalenze. Il Collegio di Garanzia ha rimandato la decisione alla Corte Figc che dovrà decidere ancora una volta sull’entità della pena da infliggere alla Juve. Una decisione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Intanto però la classifica cambia, di nuovo, con la Juve che torna al terzo posto e quindi tra le quattro ancora in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione. Corsa da cui resta fuori il Milan, che si dovrebbe accontentare dell’Europa League, mentre l’Inter finirebbe in Conference League, sempre che una delle due non vinca la Champions. Lo scenario cambierebbe ulteriormente anche in base a quel che può accadere in Coppa Italia, dove al momento sono in corsa Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese. Infine a retrocedere in B sarebbero Verona, Cremonese e Sampdoria.

La classifica senza i 15 punti di penalizzazione per la Juventus

Napoli 75 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Bologna 44 Fiorentina 42 Sassuolo 40 Torino 39 Udinese 39 Monza 38 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16

