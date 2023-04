L’uomo ucciso in casa a coltellate a Milano

La Polizia di Stato è intervenuta la notte scorsa, 25 aprile, in via dei Panigarola 8 a Milano per l’omicidio in casa di un uomo di 69 anni colpito da alcune coltellate. Gli agenti della Squadra Mobile milanese stanno conducendo le indagini per comprendere dinamiche e responsabilità. Secondo le prime informazioni l’uomo, la cui identità ancora non è nota, sarebbe stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare nel quartiere Corvetto, in periferia nella zona Sud-Est della città. I medici intervenuti hanno tentato di rianimarlo ma l’uomo è deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale.

