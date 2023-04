Arnold Schwarzenegger e il passato nazista del padre: «Dobbiamo fermare l’antisemitismo»

L’attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha ricordato il passato nazista della sua famiglia e parlato di antisemitismo in un’intervista alla Cnn. La star ha parlato di suo padre Gustav, membro del partito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. « Mio padre, e milioni di altri uomini, sono stati risucchiati in un sistema di odio attraverso bugie e inganni. E abbiamo visto dove porta», ha detto l’attore di origine austriaca. «Ho visto di persona quanto quest’uomo fosse distrutto. Quanti milioni di persone sono dovute morire?». Questo «non funziona. Voglio dire, andiamo e andiamo d’accordo. E l’amore è più potente dell’odio», ha detto al network. Riguardo l’antisemitismo, la star di Terminator ha detto che «dobbiamo trovare un modo per mitigarlo. Penso che sia molto chiaro che più siamo liberali nelle questioni sociali, si vede l’altra parte diventare sempre più arrabbiata e c’è sempre più odio in generale», ha insistito il politico repubblicano. «Ci sono persone che hanno creato l’insurrezione e sono impazzite a Washington il 6 gennaio 2021. E così tante persone sono arrabbiate. Non solo bianchi arrabbiati contro i neri, o la gente contro gli ebrei, ma solo arrabbiati in generale». Infine, Schwarzenegger ha detto di non essere preoccupato del fatto che l’ex presidente Donald Trump appaia come il favorito del Partito Repubblicano per le elezioni del 2024: «Essere uno dei candidati principali di un partito e lasciare che scavino una buca sempre più profonda renderà più facile la vittoria dei Democratici», ha concluso.

