Napoli, occupata la casa di Stefania Russolillo, in carcere per l’omicidio della mamma del TikToker Donato De Caprio

È stata occupata abusivamente l’appartamento di Stefania Russolillo, la 47enne attualmente in carcere poiché ritenuta gravemente indiziata dell’omicidio della 72enne Rosa Gigante, sua vicina di casa e madre del noto salumiere e TikToker Donato De Caprio, avvenuto il 18 aprile scorso nella periferia Ovest di Napoli. I carabiniere della stazione di Fuorigrotta e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti questa notte in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, dove si trova il complesso di case su due piani in cui è avvenuto l’omicidio di Gigante. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la casa sarebbe stata occupata abusivamente da una donna e da suo figlio di quasi 2 anni. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini e gli accertamenti del caso, che sono ancora in corso, per fare piena luce sulla vicenda. Nel frattempo, sono ancora da chiarire i dettagli dell’omicidio della mamma del TikToker. Il movente, secondo quanto ha raccontato la donna agli investigatori, è legato a futili motivi. Ovvero il furto della posta e altri dispetti che avrebbe subìto la donna. Non è ancora chiaro quale strumento abbia utilizzato per assassinare la 72enne: le prime ipotesi suggeriscono che possa essere stata uccisa con dei colpi da arma contundente.

