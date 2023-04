Pisa, la vela elettorale del candidato assessore di FdI si incastra sotto la porta medievale – Il video

L’arcata della Porta Calcesana di Pisa è indiscutibilmente sbeccata. Probabilmente non è la prima volta che qualche camionista distratto si scorda che il rimorchio non passa. Ma questa volta ad andarci di mezzo non è un semplice furgoncino, bensì la vela elettorale di Raffaele Latrofa, candidato al Consiglio comunale della città toscana con Fratelli d’Italia. Nei video che circolano online si vede il camioncino cercare in tutti i modi di districarsi da sotto l’arcata della porta risalente al XII secolo. Nel frattempo, i motorini continuano a sorpassarlo mentre chi li guida si gira a guardare la scena. A un certo punto, con un ultimo sussulto, la vela si muove, e il vascello salpa nuovamente lungo la trafficata via Garibaldi. Non senza lasciarsi dietro una barra che, a giudicar dal clangore della caduta, è metallica. Sull’incidente è intervenuto poi lo stesso Latrofa: «Mi spiace per l’inconveniente di cui sono venuto a conoscenza da alcuni post che ho visto e da messaggi che mi sono stati mandati. Ho ricevuto rassicurazioni, da parte della società che si occupa della propaganda elettorale, che tutto è rientrato e che non ci sono stati danni alle strutture». Meglio così, anche perché Latrofa è l’attuale assessore ai Lavori pubblici del Comune.

