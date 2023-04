Guida turista cade dal Gianicolo a Roma, l’incidente durante una gita scolastica: grave una 61enne

Si era appoggiata a un traliccio che è venuto meno la guida turistica romana 61enne che oggi intorno alle 12 è caduta per diversi metri dal piazzale del Gianicolo, sull’omonimo colle di Roma. Mancato l’appoggio la donna, che stava mostrando il belvedere di piazza Garibaldi sulla capitale a una scolaresca, è caduta nelle sterpaglie sottostanti per circa sei metri. Non appena si sono resi conto di cosa era successo, gli studenti e l’accompagnatrice hanno allertato i soccorsi che hanno trovato la guida in condizioni gravi ma cosciente. Assegnatole il codice rosso, la donna è stata portata al pronto soccorso del San Camillo. Sul luogo sono accorsi anche gli agenti di polizia del distretto di Trastevere, che si stanno occupando delle indagini, e i vigili urbani di Monteverde. La zona dell’incidente è stata transennata e sono in corso accertamenti sulla strettura protettiva in legno.

