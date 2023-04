A X Factor giuria da scintille, le indiscrezioni su Morgan accanto a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico

La firma ancora non c’è. Ma dietro il bancone dei giudici di X Factor potrebbe esserci un ritorno, quello di Morgan. Le trattative tra la produzione e l’ex Bluvertigo – scrive il Messaggero – sarebbero già andate in porto. Marco Castoldi, questo il suo vero nome, tornerebbe così nel talent show di Sky a nove anni di distanza, dopo aver partecipato a sette edizioni tra il 2008 e il 2014 e averne vinte, tra le altre cose, cinque in tutto. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, il musicista reduce dall’esperienza di StraMorgan su Rai2, dovrebbe prendere il posto di Rkomi. Accanto a lui ci sarà Ambra Angiolini, confermata dopo l’esperienza dello scorso anno, Dargen D’Amico e pure Fedez, che alla vigilia della finale dell’ultima edizione ha reso certa la sua presenza. «È stata un’edizione in cui finalmente ho respirato l’aria che c’era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono», aveva detto. Anche Francesca Michielin dovrebbe tornare alla conduzione per il secondo anno consecutivo: la produzione ha incontrato il suo management nelle ultime settimane. Il format televisivo, in difficoltà da qualche tempo e sotto i riflettori per un possibile passaggio a Rai, è stato nuovamente confermato. Alla fine Sky e Fremantle hanno trovato l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza per un ulteriore stagione.

