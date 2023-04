Asia Argento all’Isola dei famosi, l’attrice sbarca a sorpresa per difendere la sorella Fiore «dal bullismo dei naufraghi»

Anche Asia Argento sarà tra i protagonisti della prossima puntata dell’Isola dei famosi. L’attrice sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente dell’edizione in corso del reality show condotto da Ilary Blasi. La puntata andrà in onda in via eccezionale il prossimo 2 giugno invece che nel solito lunedì della settimana. E Argento sarà la prima parente dell’edizione a presentarsi sull’isola per incontrare la sorella. «Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L’appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante!», si legge nella didascalia del post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma. Non è ancora noto il periodo di permanenza della regista in Honduras: è possibile che rimarrà tra i naufraghi giusto il tempo per la sorpresa a Fiore Argento o che invece metterà le tende per un soggiorno più lungo. Secondo fonti interne al programma sarebbe stata proprio l’attrice a manifestare il desiderio di incoraggiare la sorella, alla sua prima esperienza in un reality. «Asia fai bene. Troppo bullismo contro Fiore», ha commentato la modella ed ex naufraga Demetra Hampton sotto il post di annuncio della prossima puntata. «Ha bisogno di un sostegno. Il bullismo l’ho vissuto anch’io sull’Isola. Vedrai che le persone fragili hanno bisogno di tempo».

