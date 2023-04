Milano, ragazza violentata nella stazione Centrale in un ascensore. Fermato un uomo

Una donna straniera di 36 anni è stata picchiata e violentata intorno alle 6 di giovedì 27 aprile nella stazione Centrale di Milano, dove si era recata per prendere un treno diretto a Parigi. Secondo quanto scrive la Repubblica la giovane, che stava raggiungendo i binari per prendere il suo treno, sarebbe stata trascinata in ascensore, aggredita e poi violentata. Nei filmati delle telecamere si vede l’uomo portare la vittima nella cabina, da dove avrebbe cercato anche di premere il bottone di emergenza. Sarebbe poi riuscita a liberarsi e scappare. È stata poi la guardia giurata ad allertare la Polfer, riferendo di una donna in stato di shock. Dalle prime informazioni, l’autore della violenza sarebbe un uomo di origini straniere e senza fissa dimora, ora in stato di fermo disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo. Sul caso indagano la procura e la Polfer. La 36enne è stata poi portata al Fatebenefratelli per le prime medicazioni, poi alla Mangiagalli dove c’è l’Svs, il servizio che aiuta le vittime di violenze.

