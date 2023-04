Sebastopoli, incendio in un deposito di carburanti: «L’ha colpito un drone» – Il video

Un tank di carburante è andato a fuoco nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito ieri notte di un probabile attacco di un drone. Il governatore della provincia annessa alla Russia Mikhail Razvozhayev ha detto che un tank di carburante è in fiamme, secondo le prime informazioni l’incendio è stato causato da un drone. Secondo Razvozhayev, le fiamme si sono estese a un’area di 1.000 metri quadrati e sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l’intero deposito petrolifero e di un’enorme nuvola nera di fumo sopra la città. Non c’è nessuna minaccia per la popolazione. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e non è prevista nemmeno l’evacuazione dei residenti dei quartieri adiacenti. Diciotto squadre antincendio stanno attualmente lavorando per spegnere l’incendio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: