Il presidente turco Erdogan fa la sua prima apparizione pubblica a Istanbul dopo il malore – Il video

Dopo il malore accusato lo scorso 25 aprile durante una trasmissione televisiva, che gli ha fatto cancellare tutti gli impegni, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan fa la sua prima apparizione in pubblico. Si trova oggi, 29 aprile, al TeknoFest di Istanbul, un festival dalla durata di 5 giorni che riunisce gli appassionati di tecnologia, scienza e progresso. Al suo fianco spicca il volto del presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Il 27 aveva fatto la sua prima apparizione in videoconferenza in occasione della cerimonia del primo invio di combustibile alla centrale di Akkuyu, sulla costa meridionale turca in provincia di Mersin, in costruzione dal 2018 in collaborazione con la compagnia russa Rosatom. «Grazie all’invio di combustibile nucleare, lo stabilimento di Akkuyu è diventato una struttura nucleare», aveva detto precisando che la centrale sarà operativa dal 2028 e che una volta completata soddisferà il 10% delle necessità del Paese sul fronte l’elettricità. E lasciando quindi intendere che le sue condizioni di salute erano in netto miglioramento. Oggi con la sua presenza a Istanbul arriva la conferma della ripresa della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali che si svolgeranno il 14 maggio.

