Maneskin, compleanno sul palco per Victoria: Damiano le spiaccica una torta in faccia – Il video

Come ogni compleanno che si rispetti… una bella torta in faccia. Ed è quel che è successo anche a Victoria, la bassista dei Maneskin, che durante il concerto a Vienna si è vista arrivare una torta in faccia dal cantante Damiano. Il tutto è successo stasera, 28 aprile, davanti a migliaia di fan presenti. Nel video che ritrae la scena si vede la bassista fermarsi per qualche secondo, sorpresa e immobilizzata dal gesto. Quando capisce cos’è accaduto prende quel che rimane del dolce e lo spalma su Damiano. I due, però, non fermano lo show. E con panna su capelli di lei e petto di lui continuano a cantare e a suonare per i loro spettatori sul palco del Wiener Stadthalle. La prossima data del tour, il 5 maggio, vede la band protagonista del forum di Assago di Milano, mentre l’8 tornano all’estero con una dona per Londra.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: