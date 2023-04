Milano, saluti romani e chiamata al presente al corteo dell’estrema destra per Ramelli. Mille in piazza: «Onore ai camerati caduti»- Il video

Da Casapound a Lealtà e Azione, a Rete dei Patrioti e Skinhead, la sfilata con le fiaccole accese è partita da piazzale Gorini fino all’abitazione dello studente ucciso nel ’75 in via Paladini

Si è concluso con il rito del «presente» e il saluto romano ripetuto tre volte, il corteo in memoria di Sergio Ramelli a Milano avvenuto nella serata di oggi 29 aprile. I militanti dell’estrema destra hanno raggiunto il murales in ricordo dello studente del Fronte di Gioventù ucciso nel 1975 in via Paladini e hanno deposto una corona d’alloro. A partecipare erano circa un migliaio, da piazzale Gorini hanno sfilato con le fiaccole accese fino all’abitazione di Rametti. In piazza le sigle dell’estrema destra da Casapound a Lealtà e Azione, da a Rete dei Patrioti a Skinhead. In testa al corteo uno striscione nero con scritto «Onore ai camerati caduti» e una corona d’alloro. Poche ore fa anche la commemorazione del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ceduto al sindaco di Milano Beppe Sala, presente anche lui alla cerimonia ai giardinetti intitolati a Ramelli, il compito di deporre la corona di fiori.

