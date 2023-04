Mattarella “blinda” il Pnrr: «Un’opportunità unica, l’industria non si accontenti di galleggiare»

Il Pnrr porta con sé «un’ineguagliabile opportunità per ridurre e colmare ritardi strutturali, sostenere strategie di crescita e favorire, con l’innovazione, più diffuse opportunità». Parola del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi si è recato a Reggio Emilia in occasione dell’imminente Festa del Lavoro. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha sottolineato più volte l’importanza di sfruttare al meglio i fondi europei, tenendo bene a mente i due obiettivi principali: la trasformazione dell’economia italiana e la piena occupazione. «La memoria riporta ad altri momenti significativi di questo dibattito. Dal Piano del lavoro proposto dalla Cgil di Di Vittorio nel 1949 alla proposta di Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel 1955, voluto dal Ministro del Bilancio, Ezio Vanoni, di cui ricorrono quest’anno 120 anni dalla nascita», ha ricordato Mattarella.

Il monito alle imprese

Con due giorni di anticipo sulla Festa dei lavoratori, il capo dello Stato ha visitato il distretto della meccatronica emiliana, una delle eccellenze industriali italiane, che raduna circa 400 aziende. Il lavoro, ha insistito Mattarella, non è solo «il motore della crescita e della coesione sociale» ma costituisce anche l’«indice di dignità» di un Paese. Ed è anche per questo che «ampliare la base del lavoro, e la sua qualità, deve essere assillo costante a ogni livello, a partire dalle istituzioni». Un impegno da mantenere anche alla luce delle mutate condizioni del mercato del lavoro. «Un nuovo mondo del lavoro si affaccia e si affianca a quello esistente. Dobbiamo saper inverare i principi costituzionali nei nuovi modelli produttivi con eguale saldezza», ha esortato Mattarella. Il capo dello Stato si è poi rivolto al mondo delle imprese. «Il capitale umano è all’origine dell’esperienza che qui, oggi, viene messa in rilievo con l’immagine della fabbrica come “cantiere permanente”. Un cantiere in cui, ogni giorno, si guarda avanti, non accontentandosi della difesa, del galleggiamento, di una visione di mera conservazione del tessuto industriale esistente».

La sicurezza sul lavoro

Se è vero che il Pnrr rappresenta un’opportunità unica, è altrettanto vero che il mercato del lavoro italiano ha ancora tanti nodi da risolvere. Uno di questi è il gap tra le regioni del Nord e quelle del sud. «L’unità del Paese significa unità sostanziale sul piano delle opportunità di lavoro. Significa impegno per rimuovere le disuguaglianze territoriali. Presidiare e promuovere l’unità nazionale significa anche questo», ha ricordato Mattarella. Stesso discorso anche per gli infortuni del lavoro, che «distruggono vite, gettano nella disperazione famiglie, provocano danni irreversibili, con costi umani inaccettabili». Le battaglie sindacali, ha precisato il capo dello Stato, «hanno contribuito in modo significativo a raggiungere traguardi di progresso sociale evidenti, ma le contraddizioni tendono sovente a riprodursi».

