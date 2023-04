Sparatoria in una casa in Texas, uccise 5 persone: c’è anche un bambino di 8 anni

Nelle prime ore di oggi, 29 aprile, c’è stata una sparatoria nella contea di San Jacinto, in Texas, che ha ucciso cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni. È quanto fa sapere l’ufficio dello sceriffo locale, citato dai diversi media statunitensi. Stando alle prime ricostruzioni, le persone che sono state colpite si trovavano all’interno di un’abitazione e sono state prese d’assalto da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar-15. Si contano almeno tre persone rimaste ferite, che sono state trasportate in ospedale «ricoperte di sangue», secondo quanto dichiarato dallo sceriffo. Il presunto sospettato, un 39enne, è riuscito a fuggire ed ora è ricercato dalle autorità. I motivi del gesto non sono ancora stati identificati. Quel che si sa è che ieri sera le autorità avevano ricevuto una chiamata «in riferimento a una molestia», ma giunti sul posto hanno scoperto diversi cadaveri attorno alla residenza, dove al momento della sparatoria c’erano 10 persone. All’interno della casa del delitto, le forze dell’ordine del posto hanno trovato due donne originarie dell’Honduras sdraiate sopra due bambini, forse per proteggerli dalla follia dell’uomo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: