«In grammatica io sono. Ma anche loro sono…». I giochi di logica di Fallou che fanno impazzire i follower su TikTok – Il video

«Io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, loro sono. Io sono diventato loro che sono. Perché sono diventato due soni? Dimmi dove sono i polli. Perché un pollo non può essere sono». Non si tratta di una parte dell’aneddoto filosofico del pollo di Diogene, ma di uno dei tanti giochetti di logica che il giovane Fallou propone sul suo account TikTok. Un interrogativo dai tratti esistenzialisti che sarebbe piaciuto a molti filosofi greci e che con ironia divide anche i follower del tiktoker, che attualmente sono oltre 412mila. Nella sua bio della piattaforma si descrive con la metafora «La vita non è latte con biscotto» e sul suo profilo fa tantissimi video con tono perplesso e (finto) arrabbiato in cui chiede agli utenti di risolvere alcuni dilemmi.

«10 + 0 fa 0. 10 meno 0 fa 0. Ma 10 per 0 non fa zero», inizia a dire nel video precedente a quello del verbo essere. «Se ho 10 polli e li moltiplico per 0. Dove sono i polli?», chiede con aria stizzita. E nei commenti c’è chi prova a rispondere con serietà tentando di risolvere i dubbi del tiktoker e chi invece ironizza. «Non ti arrabbiare con me, abbiamo lo stesso problema, io sto dalla tua parte», risponde un follower al video. «Sono tentata di mandarlo a mia mamma che insegna matematica», scrive un’altra. Infine, c’è anche chi vuole aumentare il dilemma e risponde: «10 per 0 fa infinito…».

