Un ultraleggero precipita in fiamme: morte carbonizzate due persone in provincia di Udine

Sono morte carbonizzate le due persone a bordo di un ultraleggero, precipitato nel tardo pomeriggio di oggi in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera in provincia di Udine. A dare l’allarme al 112 sono stati tre testimoni che hanno visto il velivolo in fiamme prima di perderlo di vista. L’ultraleggero si è poi schiantato al suo in un bosco. I vigili del fuoco hanno inviato un elicottero decollato da Mestre, mentre il Sores Fvg ha diretto verso la zona un velivolo sanitario con un’ambulanza. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno potuto solo constatare la morte delle due persone a bordo. Sono in corso le identificazioni delle vittime, che i soccorritori definiscono complesse per le condizioni in cui sono stati recuperati i cadaveri.

