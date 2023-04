Brasile, il primo evento pubblico di Bolsonaro dopo i tre mesi negli Usa: la folla lo accoglie in aeroporto – Il video

Jair Bolsonaro è tornato. Dopo la vittoria del rivale Luiz Inacio Lula da Silva alle scorse elezioni, l’ex presidente aveva deciso di trascorrere circa tre mesi negli Stati Uniti. Rientrato in Brasile, per un’altra trentina di giorni aveva evitato di presenziare in eventi pubblici: solo un incontro presso la sede del Partito liberale. Poi due interrogatori a cui è stato sottoposto dalla Polizia federale. Oggi, 30 aprile, Bolosonaro ha fatto il suo primo vero atto pubblico dopo la lunga astinenza. Atterrato all’aeroporto di Ribeirao Preto, l’ex presidente è stato accolto da centinaia di sostenitori. Urla e cori sono stati intonati nello scalo, prima che prendesse il via una carovana di auto e moto che lo ha scortato fino a una vicina fattoria, dove il leader della destra soggiornerà. Bolsonaro ha compiuto il tragitto a bordo di un cassone di un pick-up. Il bagno di folla ha ricreato un’atmosfera da campagna elettorale, con tanto di slogan intonati contro l’attuale presidente in carica: «Lula, ladro, il tuo posto è in prigione».

