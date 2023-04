Berlino, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano le strade da settimane: le chiese offrono loro rifugio

Gli attivisti per il clima in queste settimane hanno bloccato diverse strade di Berlino. E c’è chi si è mosso per ospitarli. La chiesa luterana di San Tommaso a Berlino è diventata un punto di riferimento per i giovani ambientalisti che da lunedì scorso hanno lanciato la campagna di mobilitazione nelle aree più trafficate della capitale. I ragazzi e le ragazze sono del gruppo tedesco di Ultima Generazione, Letze Generation, e dentro la chiesa tedesca fanno le loro esercitazioni per le proteste in piazza, organizzano assemblee e mangiano insieme. «Vogliamo aiutare i manifestanti a rimanere pacifici», ha spiegato il Consiglio presbiteriano di St. Thomas in una nota. «La radicalizzazione del movimento per il clima è un’espressione della disperazione per il fatto che si sta facendo troppo poco per proteggere il clima, e quindi la conservazione del Creato. Prendiamo sul serio questa disperazione e la affrontiamo», ha aggiunto. Ma non si tratta di un caso isolato.

Le altre chiese

A nord-est di Berlino, anche un’altra chiesa si è mobilitata. Si tratta di quella del Getsemani, culla della rivoluzione popolare che ha portato alla caduta del Muro di Berlino nel 1989. Qui nei giorni scorsi hanno avviato una discussione aperta sul cambiamento climatico, prima di passare il testimone a un’altra chiesa la prossima settimana. Un sostegno, quello delle chiese, che sembra andare in controtendenza al pensiero dell’opinione pubblica. Stando ai dati di un recente sondaggio pubblicato dalla televisione pubblica Zdf, l’82% degli intervistati ritiene che gli attivisti si spingano troppo in là bloccando le strade, ad esempio per impedire alle ambulanze o ai pompieri di circolare in caso di emergenza. Dal canto loro, gli ambientalisti ci tengono a ricordare come lascino sempre passare i soccorsi durante i loro blocchi stradali.

