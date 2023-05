Berlusconi scende in campo, ancora una volta: terrà lui l’intervento di chiusura alla convention di Forza Italia

È ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele, ma gli organizzatori della convention nazionale di Forza Italia, in programma a Milano il 5 e il 6 maggio, scommettono sul fatto che Silvio Berlusconi riuscirà a fare l’intervento di chiusura della manifestazione. Il nome del Cavaliere chiude, con un indicativo grassetto, la locandina della kermesse intitolata La forza dell’Italia. Appuntamento a sabato prossimo, dunque, ore 12.30, per la prima apparizione dell’ex presidente del Consiglio dallo scorso 5 aprile. Undici giorni in terapia intensiva, la notizia che da un paio di anni soffre di una leucemia mielomonocitica cronica e una data di dimissioni che non è ancora stata ipotizzata. Per questo, nonostante le condizioni del Cavaliere siano in costante miglioramento rispetto ai primi giorni del ricovero, non è da escludere la possibilità che l’intervento di Berlusconi venga, in realtà, videoregistrato e soltanto trasmesso sui maxischermi che saranno allestiti negli East End Studios di via Mecenate.

La locandina della convention nazionale di Forza Italia, che si terrà a Milano, il 5 e il 6 maggio 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: