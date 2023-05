Il matrimonio riservatissimo di Andrea Agnelli in Umbria, la festa con gli amici ex Juventus: chi c’era – Il video

Cerimonia riservata tra l’ex presidente dei bianconeri e la compagna Deniz Akalin, in un piccolo Comune in provincia di Perugia

Dopo l’addio alla sua Juventus, l’inibizione dal mondo del calcio per due anni comminata dalla Corte d’Appello della Figc, il ciclone mediatico e la cloaca social che si è abbattuta su di lui, Andrea Angelli trova un momento di pace in Umbria. È il giorno delle nozze con la compagna Deniz Akalin, alla quale è legato dal 2015, e con cui ha avuto le figlie Livia Selin e Vera Nil. Nel Comune di Lisciano Niccone, prima la cerimonia e poi la festa in un elegante resort della zona. L’ex presidente dei bianconeri, oggi 47enne, ha invitato il suo storico vice, Pavel Nedved, e due capitani che hanno fatto la storia della Juventus, Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon. Dettagli emersi in seguito alla diffusione di alcune immagini sui social, mentre la coppia ha deciso di non divulgare alcuna informazione riguardo al proprio matrimonio. Adesso, la famiglia dovrebbe trasferirsi in Olanda: qui Agnelli gestirà l’omonima Agnelli BV, società di cui è azionista insieme al cugino John Elkann.

Video di copertina: Dara Rollins, cantante slovacca compagna di Pavel Nedved/Instagram stories

Continua a leggere su Open

Leggi anche: