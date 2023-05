Russia, esplode un ordigno sui binari nella regione di Bryansk: deraglia un treno merci – Il video

Un treno è deragliato nella regione russa di Bryansk a causa dell’esplosione di un ordigno sui binari, secondo quanto riferito su Telegram dal governatore della regione, Alexander Bogomaz: «Un ordigno esplosivo non identificato è esploso nel distretto di Unechsky sulla linea Bryansk-Unecha, a seguito del quale è deragliato un treno merci. Non ci sono state vittime». Nei video diffusi sui social russi, si vedono le carrozze di un treno cadute sul fianco. Bogomaz ha poi aggiunto: «Il treno trasportava prodotti petroliferi e legname». La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente sospesa, come spiegato dal governatore della regione: «Attualmente, i servizi operativi stanno lavorando sul posto». Si tratta della seconda esplosione a una struttura strategica nella regione russa nell’arco di poche ore. In precedenza, le autorità russe avevano denunciato l’esplosione di un traliccio per il trasporto di energia elettrica nella regione di Leningrado, come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti. Nella giornata di ieri, nella stessa regione sono morte 4 persone a seguito di un bombardamento che, secondo quanto riferito dal governatore della regione russa, sarebbe stata causata dall’attacco di droni ucraini.

