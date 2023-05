Berlusconi, voci di dimissioni: potrebbe lasciare il San Raffaele domani, dopo un mese di ricovero

La suggestione, ieri, è diventata possibilità: il nome di Silvio Berlusconi compare nella scaletta allestita per la kermesse di Forza Italia, sabato 6 maggio. Le notizie che arrivano oggi dal San Raffaele, poi, rendono ancora più concreto il ritorno del Cavaliere sulla scena pubblica. Nel primo pomeriggio, gli hanno fatto visita in ospedale quattro dei cinque figli. Secondo voci vicine alla famiglia, il momento delle dimissioni sembra essere arrivato. Domani, 3 maggio, Berlusconi potrebbe lasciare l’ospedale milanese, a quasi un mese dal suo ricovero. Altre fonti parlano invece di giovedì 4 maggio. Ricoverato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile, il fondatore di Forza Italia era stato trasferito in un reparto ordinario dopo 11 giorni. Il prossimo bollettino medico, che a questo punto potrebbe essere l’ultimo, dovrebbe essere diffuso domani.

