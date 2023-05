Cnn, le foto del misterioso dirigibile spia cinese: «Meno costoso e più efficace dei satelliti»

Un dirigibile militare sviluppato dall’esercito cinese è stato avvistato per la prima volta nel deserto della Cina nord-occidentale. Lo riferisce la Cnn, che ha ottenuto in esclusiva le immagini del satellite BlackSky. Gli scatti risalirebbero allo scorso anno, pochi mesi prima che un pallone-spia cinese venisse abbattuto al largo della Carolina del Sud. Si tratta di un dirigibile lungo oltre trenta metri e parcheggiato su una pista lunga quasi un chilometro in una base militare nel deserto del nord-ovest della Cina. Secondo la Cnn, le immagini satellitari confermerebbero il notevole progresso compiuto dal programma cinese sui dirigibili. Il direttore esecutivo dell’Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs ha descritto il velivolo come un «sottomarino dei cieli», capace di presidiare un’area dall’alto anche per un lungo periodo di tempo.

La Cia e il Consiglio di sicurezza nazionale non hanno rilasciato commenti. Un alto funzionario del Dipartimento della Difesa Usa ha rifiutato di commentare quali minacce rappresenta il dirigibile cinese, ma ha confermato che il Pentagono era già a conoscenza della sua esistenza. L’incidente del pallone-spia abbattuto a inizio anno ha risvegliato l’attenzione degli Stati Uniti sul programma cinese che prevede l’uso di dirigibili per attività di spionaggio. Secondo l’intelligence americana, il governo di Pechino si starebbe affidando sempre più a questi mezzi perché «meno costosi» e in grado di fornire «informazioni più precise» rispetto ai satelliti.

Credits foto: CNN | Le immagini satellitari del dirigibile cinese e dell’hangar ottenute in esclusiva dall’emittente americana Cnn

