Maltempo Bologna, una casa crolla a Fontanelice: si cerca una persona. Anziano travolto dal fiume Senio esondato a Ravenna

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Fontanelice in provincia di Bologna per il crollo di un’abitazione. La casa sarebbe crollata a causa di uno smottamento provocato dal maltempo. Ci sarebbe una persona coinvolga. La protezione civile ha inviato inviato un modulo operativo assetto Usar Light dalla Toscana. Sul posto anche un elicottero del Reparto volo di Bologna. Le operazioni di soccorso sono in atto. Intanto un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

