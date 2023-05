«Sventato stanotte un attentato ucraino a Putin», denuncia il Cremlino – I video

Le forze armate ucraine avrebbero tentato di colpire con due droni nella notte la residenza al Cremlino di Vladimir Putin. È quanto sostiene l’ufficio presidenziale russo, citato dall’agenzia stampa Ria Novosti. Secondo Mosca si è trattato di un «attacco terroristico ucraino alla vita del presidente russo, che è rimasto illeso», si legge nel comunicato presidenziale. Attraverso l’agenzia stampa del leader di Mosca è stato inoltre comunicato che i due velivoli senza pilota sono stati distrutti dai sistemi elettronici di difesa aerea, ma alcuni frammenti sarebbero caduti all’interno del territorio del complesso residenziale, senza provocare feriti: «Non ci sono state vittime o danni», scrivono i funzionari russi. Al momento dell’attacco – sottolinea il portavoce di Putin, Dmitry Peskov – il presidente non si trovava al Cremlino. Ma «consideriamo queste azioni come un attentato nei suoi confronti, compiuto alla vigilia del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio, alla quale è prevista anche la presenza di ospiti stranieri». Parata, questa, organizzata per celebrare l’anniversario della vittoria sul nazismo e che «si terrà come previsto», ha detto Peskov. In seguito all’attacco, definito «terroristico» dal portavoce del Cremlino, la Russia si riserva «il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo ritenga opportuno». Dopo la diffusione della notizia dello sventato attacco, il sindaco di Mosca Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla Capitale. Nel frattempo, l’Ucraina ha fatto sapere – tramite la l’ufficio presidenziale del leader di Kiev – di non c’entrare nulla con l’attacco. «Naturalmente non abbiamo nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino», ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio ai giornalisti. Il bilancio della notte è quello di un “duello” di droni e nuovi bombardamenti fra Russia e Ucraina: in fiamme è infatti finito un serbatoio di stoccaggio di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, al confine con la Crimea. Un’altro attacco con droni è stato inoltre lanciato durante la notte su un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, riferisce il canale Telegram Baza. «Cinque droni hanno attaccato un aeroporto militare nella regione di Bryansk la notte del 3 maggio», dice il report, di questi, due sono stati distrutti da armi leggere e altri due sono esplosi sul territorio dell’aerodromo. Mentre secondo gli ucraini, sono 26 i droni «di fabbricazione iraniana Shahed» lanciati dalle forze militari russe su diverse regioni e città, compresa la capitale Kiev, di cui 21 sono stati abbattuti.

