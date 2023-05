Treviso, duplice omicidio in un’azienda agricola: uccisi marito e moglie. Confessa il fratello dell’uomo

Duplice omicidio nel trevigiano. I corpi senza vita di una coppia sono stati trovati oggi, 3 maggio, in una casa vicino a un’azienda agricola in via Monsignor Breda del comune di Paese, in provincia di Treviso. Le vittime sono Giancarlo Pestrin e Martina Sandre, marito e moglie. Sul luogo del delitto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri di Treviso, insieme al pubblico ministero, Michele Permunian. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, la coppia sarebbe stata uccisa con colpi di arma da fuoco esplosi da Massimo Pestrin, fratello dell’uomo ucciso. L’uomo è stato fermato, trasportato in caserma dai carabinieri di Treviso, dove ha confessato l’omicidio ed è stato arrestato. Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, si tratterebbe dunque di un duplice omicidio e non di un omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni, i due fratelli abitavano in abitazioni separate all’interno della stessa azienda agricola. L’omicidio sarebbe avvenuto nella cucina nell’abitazione delle due vittime, dove Massimo Pestrin avrebbe sparato al fratello e alla cognata, Martina Sandre, figlia di Fiorella Sandre, vittima del rogo di Castagnole, per cui è indagato Sergio Miglioranza. Al momento non si conoscono i contorni della vicenda né il movente, e se vi siano correlazioni con l’incendio del 10 giugno del 2020.

