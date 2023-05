Ankara, rissa al vertice economico. Il rappresentante russo strappa la bandiera a quello ucraino: la reazione – Il video

Le tensioni internazionali per il conflitto in Ucraina hanno trovato un punto di attrito al vertice della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ad Ankara. La capitale turca ha ospitato i rappresentanti di circa una dozzina di paesi, trai quali anche quello di Kiev e quello di Mosca. Già durante l’intervento del rappresentante russo, la delegazione ucraina ha inscenato una protesta, srotolando la bandiera gialla e blu che ha causato la sospensione del dibattito. Ma è fuori dall’aula del congresso che si è verificato l’incidente più grave. Il rappresentante ucraino stava mostrando la bandiera ai fotografi quando quello russo si è avvicinato e gliel’ha strappata. La reazione è stata immediata: l’esponente di Kiev lo ha inseguito e lo ha colpito al volto, rientrando in possesso della bandiera, mentre altri delegati si sono messi in mezzo per impedire che la situazione degenerasse.

