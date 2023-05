Muore folgorata nella vasca da bagno, il messaggio dell’amica: «Te ne sei andata urlando il mio nome»

«L’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente». A ricordare gli ultimi istanti di vita di Maria Antonietta Cutillo, la 16enne morta folgorata nella vasca da bagno in provincia di Avellino, è la sua amica e compagna di banco con la quale era in videochiamata quando il cellulare sotto carica è scivolato in acqua. «Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata», ha scritto in un video ricordo su TikTok. La coetanea della vittima subito dopo aver assistito alla scena avrebbe chiamato i soccorsi, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. Anche la scuola dove studiava Maria Antonietta ha voluto ricordare la studentessa con un affettuoso messaggio di addio: «A te, dolce angelo, va il nostro pensiero e il nostro affetto, un bene tanto naturale da provare per una ragazza seria, solare e benvoluta da tutti, come te».

