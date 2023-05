Crimea, drone abbattuto vicino alla base aerea russa di Sebastopoli

Un drone sarebbe stato abbattuto dai sistemi di difesa della base aerea russa di Sebastopoli, in Crimea, come riferito da Ria Novosti. «Un altro attacco a Sebastopoli. Intorno alle 19, le forze di difesa aerea hanno distrutto un UAV nell’area dell’aeroporto di Belbek», ha annunciato il governatore della città, Mikhail Razvozhaev. In seguito all’abbattimento del drone, non ci sarebbero state vittime e la situazione sarebbe tornata sotto controllo. Pochi giorni fa un tank di carburante è andato a fuoco nella città di Sebastopoli e il governatore della provincia annessa alla Russia aveva detto che molto probabilmente l’incendio era stato causato da un drone.

