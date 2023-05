Napoli, i tifosi festeggiano lo scudetto su una nave azzurra – Il video

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Dopo il triplice fischio alla Dacia Arena di Udine, è subito esplosa la festa dei tifosi a Napoli e allo stadio Maradona, così come tra le strade del capoluogo campano, già decorate da giorni per celebrare la vittoria dello scudetto. Ma i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte non solo a Napoli, ma anche nelle città vicine. E così a Mugnano, per celebrare la vittoria dello scudetto da parte dei ragazzi di Spalletti, i tifosi hanno preparato un carro allegorico a forma di nave, rigorosamente azzurra, con cui hanno attraversato il centro e le strade del piccolo centro in provincia di Napoli, celebrando con gioia ed euforia lo storico traguardo.

Video in copertina: Twitter / @nalimyredqueen

