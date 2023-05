Prima la lite con Borgonovo, poi lo scontro con il geologo: l’attivista di Ultima Generazione lascia lo studio di Piazzapulita – I video

Duro scontro in studio a PiazzaPulita su La7 tra il geologo Alberto Prestininzi e l’attivista di Ultima generazione Chloe Bertini, che alla fine decide di abbandonare il tavolo e andare via, nonostante i tentativi di Corrado Formigli di provare a riportare la calma. La temperatura in studio era già salita parecchio prima, quando l’attivista si è confrontata con il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo che prima aveva bisticciato con il leader dei Verdi Angelo Bonelli, poi nel tentativo di dire la sua sulle polemiche sollevate dai blitz di Ultima generazione è stato interrotto da Bertini: «Io non ce la faccio più, basta – ha detto l’attivista – è indecente che stiamo qui a discutere di questo mentre il 99% della comunità scientifica ci dice che l’emergenza climatica è qui ed è causa dell’uomo. Sono stufa di parlare di quello che stiamo facendo noi, mentre dovremmo parlare di quello che sta facendo il nostro governo con i nostri soldi». Borgonovo allora chiede: «Possono parlare anche gli altri?». «No – tuona l’attivista – è un circo!». «Ma allora se la prenda col direttore del circo» replica il giornalista indicando Formigli.

Il botta e risposta con il geologo Prestininzi

Il secondo round è quello però più infuocato, con il geologo Prestininzi che cita di dati Ipcc «che lei dice di aver letto» dice rivolgendosi all’attivista di Ultima generazione. A quel punto per la ragazza la misura è colma: si alza e si toglie il microfono, mentre Prestininzi prova a portare avanti il suo discorso. La ragazza a quel punto riprende la parola, ma forse per inesperienza di studi televisivi, ormai ha tolto il microfono e la sua protesta si sente lontana. «Questo fa parte del problema…» dice rivolgendosi al geologo che la attacca: «Impari un po’ di educazione innanzitutto». Bertini allora recupera il microfono che si era strappata via e lo porta alla bocca per partire con un monologo: «Già facciamo fatica in questo momento come umanità a riconoscere il lutto…». E Prestininzi esclama: «Ma cammina…». «A elaborare il lutto che dobbiamo vivere – continua l’attivista – del fatto che la vita abbiamo visto fino adesso non l’avremo più…». Il geologo la interrompe ancora: «Vuoi imparare ad ascoltare gli altri che hanno studiato 50 anni? Vuoi metterti a studiare? Te ne vuoi andare perché non vuoi ascoltare… perché hai cattivi maestri», aggiunge il geologo indicando Bonelli.

La situazione in studio è quasi fuori controllo, Formigli interviene invitando alla calma vicino all’attivista, che non smette di protestare: «Però devi anche riuscire ad ascoltare – le dice il conduttore – perché è una cosa importante». Bertini però non ha intenzione di rimettersi a sedere: «Io vengo quando possiamo parlare di cos’è che ci sta bloccando in quanto popolazione. Ascoltare gli altri? Quando ci sarà un dibattito interessante, quello sulla crisi climatica è stato determinato 20 anni fa perché siamo qui, siamo in emergenza». A quel punto Bertini lascia tutto esasperata ed esce dallo studio.

