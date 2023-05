Milan e Inter scaldano i motori per il derby di Champions: piegate Roma e Lazio nella sfida incrociata tra le città

Il Milan batte un colpo, anzi due, l’Inter risponde in ugual modo. Assegnato con largo anticipo lo scudetto, il sabato di campionato presentava oggi 6 maggio una ghiotta sfida incrociata sull’asse Roma-Milano: rossoneri contro la Lazio seconda in classifica a San Siro, nel primo pomeriggio, nerazzurri di scena all’Olimpico ospiti della Roma, all’ora dell’aperitivo. Due sfide tutte da seguire in ottica Champions League. In tutti i sensi: da un lato la lotta per conquistarsi un posto al sole nella prossima stagione della coppa europea più ambita è assai agguerrita. Le quattro squadre di Roma e Milano, ma anche l’Atalanta e la Juventus – su cui pure pende la spada di Damocle della possibile penalizzazione – sono tutte in piena corsa per conquistarsi uno dei tre posti disponibili oltre a quello già assegnato al Napoli. Ma prima, e per i tifosi milanesi, quelli di oggi valevano anche come allenamenti di super-lusso in vista del derby europeo di mercoledì. Il 10 maggio è infatti la data segnata in rosso sul calendario di rossoneri e nerazzurri: alle 21 andrà in scena la prima delle due sfide di Champions League, che decideranno chi tra Inter e Milan accederà all’attesissima finale di Istanbul. A San Siro, Ismael Bennacer e Theo Hernandez hanno chiuso i conti con la Lazio già nella prima mezz’ora di gioco. Un gol per tempo quelli messi a segno invece dall’Inter all’Olimpico, dove Federico Dimarco prima e Romelu Lukaku poi hanno condannato la Roma a un’amara sconfitta casalinga. Ora entrambe le squadre si godono col sorriso sulle labbra la risalita in classifica, e qualche giorno di riposo prima di tornare in campo per il super-derby europeo. Unica nota dolente in casa Milan: il risentimento muscolare accusato da Leao dopo appena dieci minuti di gioco, che l’ha costretto ad abbandonare il campo. Le smorfie e i gesti del giocatore hanno fatto temere un problema non da poco, ma mister Stefano Pioli ha provato a rassicurare nel dopopartita: «Si è fermato in tempo, a fine partita era sereno, non credo sia una cosa particolarmente grave. Vedremo domani».

