Incendi in Canada, 122mila ettari in fumo e 25mila persone evacuate dalla provincia dell’Alberta: «Situazione senza precedenti»

È stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza Danielle Smith, la governatrice della provincia dell’Alberta, la regione che nelle ultime settimane è stata dilaniata dagli incendi. Oltre 100 quelli che hanno mandato in fumo circa 122mila ettari di boschi, e hanno costretto la governatrice a ordinare l’evacuazione di 25mila persone. Altre migliaia sono state già preallertate, qualora la situazione dovesse peggiorare o si dovessero aprire altri fronti. L’Alberta «ha vissuto una primavera secca e calda e, con così tanta legna da ardere, bastano poche scintille per innescare incendi selvaggi davvero spaventosi”», ha osservato Smith, «queste condizioni hanno portato alla situazione senza precedenti che la nostra provincia sta affrontando oggi». La governatrice ha poi chiesto la collaborazione di tutti per superare questa delicata fase: «Tutti noi possiamo aiutare la battaglia contro gli incendi e il loro impatto, rispettando tutti i divieti e le altre restrizioni vigenti, lavorando insieme alle autorità locali e seguendo le loro indicazioni, ed essendo comprensivi e gentili con coloro che ci circondano. Supereremo tutto questo insieme».

Foto di copertina: EPA/ESTEBAN PAREDES DRAKE | Foto di repertorio

