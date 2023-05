Fedez, la dedica a Chiara Ferragni nell’anniversario della proposta di matrimonio: «Sei stata e sarai la mia salvezza»

«Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza». È con queste parole pubblicate su Instagram che Fedez rende omaggio a sua moglie, l’imprenditrice Chiara Ferragni, ricordando quando esattamente 6 anni fa, il 6 maggio 2017, davanti a migliaia di persone presenti all’Arena di Verona per il concerto-evento del tour Comunisti col Rolex, insieme a J-Ax, Fedez ha iniziato a cantare Favorisca i sentimenti, affiancato proprio da Chiara Ferragni, salita sul palco. Dopo essersi inginocchiato e tirato fuori l’anello, arrivò la fatidica domanda. La risposta dell’imprenditrice è nota. Da allora i Ferragnez hanno attraversato momenti duri, come il raro tumore al pancreas che ha avuto il rapper milanese, e di gioia, come la nascita dei figli Leone e Vittoria e tante altre soddisfazioni, personali e lavorative.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: