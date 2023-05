Siracusa, 350 grammi di cocaina nascosti nel quaderno del figlio. Arrestata una coppia di catanesi

Quando i Carabinieri hanno fermato la coppia a bordo di un’auto a noleggio nelle campagne intorno a Siracusa, lei tradiva un certo nervosismo, stringendo forte a sé la propria borsa. Gli agenti si sono insospettiti e hanno condotto i due, originari di Catania, in caserma per una perquisizione. L’esito è stato rapidissimo: la donna è stata trovata in possesso di 350 grammi di cocaina purissima pressati in forma di foglio e nascosti in un quadernone nel quale erano raccolti i disegni del figlio. La polvere bianca era stata nascosta, tra un disegno e uno scarabocchio, insacchettata e camuffata.

I controlli e l’arresto

Un pacchetto tutto sommato piccolo, ma che anche senza tagli della merce avrebbe potuto fruttare alla coppia tra i 25 e i 30 mila euro. La donna teneva il quadernone all’interno della propria borsa, ed è stato il suo peso a sollevare i dubbi dei militari dell’arma, che hanno così deciso di effettuare controlli approfonditi. Mentre le successive analisi hanno confermato la purezza della sostanza. I due sono stati arrestati. Lui si trova ora nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, mentre lei in quello di Catania Piazza Lanza, riporta La Sicilia. La merce, invece, è stata sequestrata.

