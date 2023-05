Calenda: «Cottarelli? Perché non si è candidato con noi? Voglio abolire la Camera dei deputati»

Il leader di Azione: ok al premierato, no al presidenzialismo

Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato dell’addio di Carlo Cottarelli al Partito Democratico e al parlamento a Sky Tg 24. «Io Cottarelli volevo candidarlo, e non capisco perché non si sia candidato con noi e invece si sia candidato col Pd», ha detto Calenda. Che poi ha detto la sua sulle riforme costituzionali e sulla proposta del governo Meloni: «Siamo d’accordo sull’idea del premierato e sull’idea di superare un bicameralismo che non funziona più. Sul presidenzialismo non siamo d’accordo». Infine, ha espresso la sua preferenza: «Sono per il monocameralismo secco, ma deve rimanere il Senato. Sono per l’abolizione della Camera».

