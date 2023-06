Peses, il programma di Carlo Cottarelli che porta gli esperti di economia e scienze sociali nelle scuole di tutta Italia

«Migliorare l’educazione finanziaria è fondamentale, certo. Ma la componente principale di questo progetto è un’altra: l’ispirazione». Commenta così Carlo Cottarelli il lancio del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, promosso dall’Università Cattolica e diretto proprio dall’economista cremonese. L’idea è quella di portare nelle scuole superiori di tutta Italia alcune delle principali figure di spicco del panorama culturale, economico, imprenditoriale e politico del Paese per farli dialogare con studentesse e studenti di quarta e quinta superiore. «L’idea del progetto è nata da una mia esperienza personale. Ricordo che quando ero ragazzo l’ex presidente della Banca d’Italia Guido Carli venne a visitare la mia scuola a Cremona. Rimasi molto colpito», racconta Cottarelli a Open.

Il team di esperti

Gli esperti chiamati a raccolta dall’economista aderiscono gratuitamente all’iniziativa e coprono tre macro-aree di studio: economia, diritto e comunicazione delle politiche. «Ho cercato di prendere tutti i personaggi che hanno svolto ruoli apicali in ognuna di queste tre aree, mantenendo un equilibrio dal punto di vista dell’orientamento politico», precisa Cottarelli. La lista di oltre 40 personalità include Giuliano Amato, Tito Boeri, Marta Cartabia, Sabino Cassese, Roberto Cingolani, Enrico Letta, Mario Monti, Pier Carlo Padoan, Romano Prodi, Paola Severino e tanti altri. Personaggi con background molto diversi e, sottolinea Cottarelli, «provenienti sia dai partiti dell’attuale maggioranza di governo sia dal campo del centrosinistra». Più difficile riuscire a mantenere un equilibrio di genere. «Un terzo dei partecipanti è donne. La difficoltà più grande è stata riuscire a trovare donne che abbiano ricoperto ruoli apicali in uno degli ambiti scelti. Giusto per fare un esempio, non abbiamo mai avuto una ministra dell’Economia», ricorda Cottarelli.

Come funziona il programma

Le presentazioni di Peses cominceranno a partire dall’anno scolastico 2023-24 e coinvolgeranno 150 scuole. Gli istituti potranno aderire all’iniziativa gratuitamente inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica del programma (programma.peses@unicatt.it). «Se la domanda supererà l’offerta, seguiremo un criterio di estrazione casuale – spiega Cottarelli -. Ci teniamo però a coprire tutto il territorio nazionale e a coinvolgere tutti i tipi di scuole superiori: che siano licei o istituti tecnici, pubblici oppure privati». Per il primo anno dell’iniziativa, gli incontri si concentreranno su 10 aree tematiche: politica monetaria, disparità sociali, sostenibilità ambientale e sociale e politiche di cooperazione internazionale. E se le risorse stanziate per l’iniziativa dovessero rivelarsi più di quelle necessarie, il progetto potrebbe estendersi anche ad alcune lezioni dedicate ai circoli culturali.

Credits foto: ANSA/Mourad Balti Tourati

Continua a leggere su Open

Leggi anche: