Lo chef social Max Mariola apre un ristorante a Milano: «Ecco il primo disegno del mio locale» – Il video

L’inaugurazione a settembre in via san Marco, zona Brera

«Ce l’avemo fatta finalmente». L’accento e la cadenza, inconfondibilmente romani, sono quelli dello chef televisivo e dei social Max Mariola, che ai suoi 1,3 milioni di follower su Instagram annuncia la prossima apertura del suo ristorante, a Milano. Il locale verrà inaugurato a settembre, in via San Marco. «Non vi posso dire il civico preciso altrimenti già vi mettete là», scherza nel video in cui presenta i pochi dettagli che può già condividere, «cominciate a prenota’. Ecco il primo disegno del mio ristorante, davanti ci sarà un giardino, ci sarò io a portarvi l’aperitivo. E poi entrate, ve faccio magna e ci sarò io che vi verrò a portare la pasta. E guardate che bella cucina che ho. Tenetevi pronti, a settembre facciamo i fuochi d’artificio e in questi mesi vi racconterò passo passo gli sviluppi».

