Pescara, ragazzina di 13 anni cade dalla finestra a scuola: trasportata in codice rosso al pronto soccorso, è grave

Una ragazzina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola “11 Febbraio 1944” a Pescara. Il fatto è accaduto dopo le 9:20 nell’istituto situato in strada Colle pineta, nel capoluogo abruzzese. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato la ragazza e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale. Presenti anche polizia e carabinieri. Ancora non è chiara la causa della caduta. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, la 13enne sarebbe finita a terra dopo un volo di diversi metri.

