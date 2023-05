Roma, lanciano petardi contro i giocatori per una partita di calcio amatoriale persa: tre feriti

Tre calciatori non professionisti sono rimasti feriti nella serata di ieri, 8 maggio, a causa dell’esplosione di diversi petardi nel centro sportivo di via della Capanna Murata a Roma, al termine della finale della “Clausura London Cup” del campionato Eifa Calcio Elite amatoriale, tra Asd SeatSport Iannaccone e Associati e Roma Soccer club. Alle 23:20 circa, i giocatori della Roma Soccer club stavano uscendo dagli spogliatoi e sono stati colpiti da diversi petardi. I tre giocatori, in precedenza, avevano cercato di placare il malcontento dei tifosi dell’Asd SeatSport Iannaccone e Associati per la partita persa, ma sono stati invece aggrediti. Secondo le prime ricostruzioni, uno di loro è stato forse colpito di striscio dal lancio di un petardo, che gli ha provocato abrasioni. Peggio è andata ad altri due giocatori, che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Un giocatore 38enne è finito al Policlinico Tor Vergata, dove i medici hanno riscontrato abrasioni al braccio e al petto. Il terzo calciatore, trasportato anche lui in codice giallo all’Ospedale di Frascati, riportava abrasioni al braccio e al viso. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Casalino, che sono alla ricerca dei responsabili del gesto.

