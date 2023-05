È morta Virginia von Fuerstenberg, la nipote di Gianni Agnelli trovata senza vita sul terrazzo di un hotel a Merano

È di Virginia Maria Clara von Fuerstenberg il corpo senza vita trovato sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano. La 48enne è stata trovata morta questa mattina nell’albergo, come aveva riferito Rai Alto Adige e confermato dall’Ansa secondo cui gli inquirenti ipotizzano una caduta accidentale. Figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fuerstenberg, fondatore di Banca Ifis e nipote di Gianni Agnelli, l’artista e stilista era stata al centro di una controversa vicenda lo scorso febbraio, quando la donna si era allontanata da casa per alcuni giorni alimentando l’ipotesi di una scomparsa misteriosa. Era stata poi la famiglia in una nota a provare a smentire le voci sulla scomparsa, nonostante la segnalazione ai carabinieri di Marghera, nel Veneziano, del padre Egon von Fuerstenberg il 18 febbraio. La donna sarebbe poi tornata a casa a Milano il giorno dopo, ma la famiglia non avrebbe segnalato il rientro alle forze dell’ordine. Nata a Genova il 5 ottobre 1974, Virginia Fustenberg è diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.

