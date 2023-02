La scomparsa di Virginia Furstenberg: il mistero della nipote di Agnelli che non dà notizie di sé da 6 giorni

Virginia Maria Clara von Furstenberg, 48 anni, si è allontanata da casa mercoledì scorso. Da quel momento non ha dato più notizie di sé. Sabato pomeriggio il padre si è presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera in Veneto per denunciare la sua scomparsa. La segnalazione è stata girata a Milano: lei è residente in zona Brera ed è domiciliata a due passi da corso Sempione. Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia Fustenberg è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. È quindi diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.

Il mistero di Milano

Virginia Furstenberg è nipote di Ira, attrice e protagonista di film negli Anni Sessanta e Settanta. Nel 2011 ha debuttato nella moda con una sfilata al teatro Melodrammatici. Poi il teatro con l’opera Dismorphobia mentre nel 2017 ha creato un’installazione artistica dedicata alla madre esposta a Venezia. Secondo il racconto dei familiari al Giorno non è la prima volta che la donna scompare: anche nell’ottobre scorso era stata presentata (e poi ritirata) una denuncia. Di recente la donna è stata ricoverata in ospedale per problemi di salute. Negli ultimi tempi non aveva tenuto comportamenti che potessero far capire la sua voglia di scomparire. Infine, non ha lasciato messaggi di alcun genere. Il 28 ottobre 2017 Virginia von Furstenberg si è sposata a Pollone con Janusz Gawronski.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: