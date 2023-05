La vera storia della foto dei rifiuti in Piazza Duomo a Milano

«Questa è una foto di Milano fatela girare come fanno con noi» si legge in un post Facebook particolarmente diffuso a inizio maggio 2023 da migliaia di utenti, ottenendo oltre 916 mila condivisioni. Chi condivide il post pensando che sia attuale si sbaglia di grosso, in quanto questo risulta pubblicato in data 9 gennaio 2014. Lo scatto originale non risale a quell’anno, ma al 2010 ed è collegato a un evento sportivo.

La foto è stata scattata veramente a Milano.

Il post non riporta una data e non riporta i fatti dell’epoca.

La foto risale al 2010 ed è stata scattata a seguito dei festeggiamenti per lo scudetto dei tifosi interisti in Piazza Duomo a Milano.

Analisi

Basta cliccare nelle condivisioni per notare in quanti stiano diffondendo in diretta il post.

La foto del 2010 e i tifosi dell’Inter

La stessa immagine venne pubblicata in un articolo di Blog.it del 24 maggio 2010 dal titolo “Dopo la festa dell’Inter: ecco cosa resta di Piazza Duomo”. Nello scatto si nota, sullo sfondo, Piazza dei Marcanti di fronte a Duomo.

Ecco il testo dell’articolo, attualmente non disponibile ma salvato su Web Archive:

Un mio amico fotografo, Filippo Ceredi, preso da furori reportagistici più che dal tifo, sabato sera si è recato dalle parti di Piazza Castello, Duomo etc.. per documentare la festa dell’Inter rimanendo praticamente fino alle prime luci dell’alba per fotografare quello che, rispetto alla festa, rischiava di passare in secondo piano: ovvero il degrado, inevitabile, che l’orda nerazzurra si è lasciata alle spalle dopo una notte di baldoria come non se ne vedevano dalla vittoria dell’Italia ai Mondiali. Eccovi alcune delle immagini più significative che ha scattato.

Un “precedente”

Nel 2016 la stessa foto venne usata per fare un confronto con Roma.

Conclusioni

La foto è realmente scattata a Milano, ma manca del tutto il contesto di tale situazione. Come riportato da Blog.it in un articolo dell’epoca, lo scatto fa parte di una galleria fotografica riguardo i festeggiamenti dei tifosi interisti a seguito della vittoria dello scudetto del 2010.

