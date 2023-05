«Mio marito un mostro: molestò la figlia Gessica. L’ha rovinata e poi uccisa». La rivelazione di Tefta Malaj alla TV albanese – Il video

«L’ha molestata, l’ha toccata e ha fatto avuto rapporti sessuali con lei». Così Tefta Malaj parla del marito, Taulant Malaj, che ha ucciso la figlia 16enne, Gessica, che ha ucciso quando lei ha provato a difendere la madre. La donna lo rivela, dal letto dell’ospedale, alla Tv albanese News 24. «L’episodio è avvenuto due anni fa», ha raccontato Tefta Malaj aggiungendo che per controllare il marito aveva installato delle telecamere in casa. «E non è avvenuto una o due volte», ha specificato collegatasi al programma Me szër aapur. «Mio marito era un mostro. Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l’ha anche uccisa», ha aggiunto la 39enne che ha poi risposto alle accuse che le vengono mosse da parte del marito secondo le quali lei lo avrebbe tradito. «Rifiuto tutto». La donne, inoltre, spiega che lei e la figlia non hanno denunciato i comportamenti dell’uomo per paura che lui venisse a conoscenza del nome delle amicizie della figlia di cui – pare – fosse geloso.

