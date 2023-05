Caro affitti? «Presenza di fondi internazionali e timidezza della politica nell’intervenire con norme rigide, ecco come salgono i prezzi nelle città italiane» – La videointervista

Il tema è al centro del dibattito pubblico, benché l’anno accademico stia volgendo al termine e le manifestazioni non siano partecipate da migliaia di ragazzi. Poche centinaia di studenti, sparsi in diverse città italiane, qualche decina di tende e poco più. La protesta, però, è scenografica. Altrettanto vero è che il problema, anche se non mobilita maree di universitari, è diffuso. Il caro affitti affligge studenti e giovani lavoratori che, per un motivo familiare o per una semplice esigenza logistica, sono costretti a trasferirsi. Lasciare la casa in cui si è cresciuti è un ostacolo economico per tutti. Se l’approdo, poi, si colloca in una delle grandi città italiane universitarie, le cifre per affittare una casa diventano spesso proibitive. Ma come si è prodotta la bolla dei prezzi di locazione nelle principali città italiane, in particolare a Milano? Alberto Bortolotti, urbanista e vicepresidente dell’ordine degli architetti di Milano, ha analizzato il caso nel suo lavoro di ricercatore. Nel video in alto e nelle due pillole che seguono, ha ragionato con Open delle cause e delle possibili soluzioni del caro affitti in città. «Tra le ragioni del caro affitti, i grandi investimenti internazionali che, attraverso molteplici fondi, trasformano le città, sia con azioni mirate di valorizzazione degli asset sia con grandi interventi di rigenerazione urbana. Poi la turistificazione delle città, con l’incremento vertiginoso degli affitti brevi che riducono l’offerta sul lungo periodo. Infine, l’aumento generalizzato dei valori immobiliari nell’ultimo ventennio, a cui non è conseguito un aumento dei salari in Italia».

Il caso Milano e la risposta della politica – Il video

La questione Airbnb – Il video

Il tuo browser non supporta il tag iframe

