Linda Yaccarino Ceo di Twitter, l’annuncio di Musk: «Insieme trasformeremo la piattaforma in X, l’app per tutto»

«Sono felice di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuova Ceo di Twitter!». Le voci si sono rincorse nelle ultime ore, dopo le anticipazioni dello stesso patron di Twitter. Ed è stato lo stesso Elon Musk ad annunciare ufficialmente che la nuova ad sarà Linda Yaccarino, ex responsabile della pubblicità di NBCUniversal. «Yaccarino si concentrerà sulle attività di business, mentre io continuerò a occuparmi del design del prodotto e sulle nuove tecnologie», ha scritto in un tweet Musk, «non vedo l’ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in X, l’app per tutto». Con la nomina di Yaccarino, Musk ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo e chief transition officer, con responsabilità specifiche sui prodotti, software e sistema operativo. La scelta di Yaccarino, per quanto apparentemente distante dal mondo tech, sarebbe indirizzata a risolvere i problemi della società con la raccolta pubblicitaria.

