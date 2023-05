«Linda Yaccarino prossimo capo di Twitter», chi è la manager che prende il posto di Musk: dopo le voci, le dimissioni da Nbc

Cambio al vertice di Twitter. Dopo il passo indietro del patron Elon Musk, la nuova Ceo sarà Linda Yaccarino, responsabile della pubblicità di NBCUniversal per oltre 10 anni, e da poco dimessasi dall’incarico. A darne notizia è il Washington Post. Nelle ultime ore, le trattative sembrano aver subito un’accelerazione, dopo l’annuncio sibillino arrivato dal profilo del patron di Tesla che, senza fare nomi, ha annunciato: «Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/Twitter. Inizierà tra circa 6 settimane». A rafforzare l’ipotesi che sarà proprio Yaccarino a sostituire Musk in qualità di Ceo di Twitter, inoltre, c’è anche la partecipazione di entrambi alla conferenza programmatica «Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership». Musk, infatti, aveva assunto temporaneamente il ruolo di CEO dopo l’acquisizione di Twitter lo scorso ottobre. A dicembre il patron di Twitter aveva chiesto ai propri follower di esprimersi sui vertici aziendali, e la maggior parte degli utenti che ha partecipato al sondaggio si è detto favorevole a un cambio. Con la nomina di Yaccarino, Musk infatti non sarà più Ceo, ma ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo e chief transition officer, con responsabilità specifiche sui prodotti, software e sistema operativo. La scelta di Yaccarino, per quanto apparentemente distante dal mondo tech, di fatto andrebbe anche a rafforzare il ciclico problema di Twitter: la pubblicità.

Chi è Linda Yaccarino

Già perché Linda Yaccarino è entrata a Nbc Universal nel 2011, società di infotainment di proprietà di Comcast Corporation, che nel corso degli anni è via via salita ai vertici della divisione pubblicitaria della società. Un ruolo che le ha dato modo di ampliare e rafforzare i rapporti con gli uffici marketing delle più svariate aziende e società. Yaccarino, inoltre, ha grande esperienza nella ricerca di nuovi canali, strumenti e metodi, oltre che misurazione dei livelli di audit, engagement e revenue in ambito pubblicitario. Nel corso degli anni, infatti, Yaccarino è stata al timone di importanti iniziative di business e partnership pubblicitarie, tra cui quella del lancio del servizio di streaming Peacock. Prima del suo ingresso a NBCUniversal, Yaccarino ha lavorato per diverse aziende sempre operanti tra i media e l’intrattenimento, tra cui MTV Networks, Turner Broadcasting e la multinazionale pubblicitaria WPP Group. Insomma, un curriculum di prestigio ad altissimi livelli, che coniuga in una sola persona competenze di advertising, media e intrattenimento. Un profilo più che idoneo e di prestigio, per aprire un nuovo capitolo strategico su Twitter.

