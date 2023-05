Zelensky a Roma domani, la conferma del Quirinale: incontrerà il presidente Mattarella

L’incontro previsto per domani, sabato 13 maggio, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il leader di Kiev Volodimyr Zelensky è stato confermato. Lo riferisce l’Ansa. Non è stato ancora diffuso l’orario dell’appuntamento che si svolgerà al Quirinale. Nella sua prima volta in Italia dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, Zelensky potrebbe incontrare anche Papa Francesco, anche la sua visita in Vaticano non è ancora confermata da fonti ufficiali, così come è atteso un faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni: anche in questo caso, in tempi e modi ancora non confermati.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: