Anzio, 19enne violentata mentre tornava a casa: in fuga l’aggressore

Una ragazza di 19 anni ad Anzio, sul litorale romano, ha subito una violenza sessuale la sera di venerdì 12 maggio mentre tornava nella sua abitazione in Corso Italia. La giovane era scesa da poco dall’autobus e si trovava sulla strada Nettunense, zona Anzio 2, quando – secondo una prima ricostruzione resa possibile dal suo racconto – un uomo l’ha aggredita e l’ha trascinata in un rifugio di fortuna, isolato e lontano dalla strada. Qui ha abusato di lei e solo le grida di aiuto della ragazza lo hanno messo in fuga. La 19enne è stata soccorsa e portata al pronto soccorso, e ha poi raccontato agli agenti di Polizia quanto accaduto. Secondo la Repubblica, gli investigatori avrebbero già dei sospetti su un senza fissa dimora, e in queste ore sono partite le ricerche per individuarlo prima che possa lasciare la zona e far perdere le sue tracce.

